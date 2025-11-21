Застреляха мъж на летище в САЩ, извадил нож на полицай

Мъж беше застрелян на летището в Сейнт Луис, щата Мисури в САЩ, след като извадил нож срещу полицейски служители, предаде Асошиейтед прес. По думите на говорителката на полицията на окръг Сейнт Луис, Вира Клей, инцидентът е станал около 1 ч. през нощта (местно време). Полицаи на международното летище "Ламбърт" забелязали мъж в зона, в която не трябвало да се намира и която отказал да напусне.

Когато служителите се опитали да го отведат, той извадил нож. Полицаите използвали електрошокови устройства, но мъжът продължил да се приближава към тях. Тогава един от служителите го е застрелял.

Нападнаха посланика на Полша в Санкт Петербург (ВИДЕО)