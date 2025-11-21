Взрив във военен комисариат в Одеса, има поне една жертва

В Одеса е станала експлозия в един от районните центрове за набиране на войници и социална подкрепа. Според пресслужбата на полицията в Одеска област на 21 ноември е потвърдена смъртта на един човек, а друг е ранен. Спешните служби са пристигнали незабавно на мястото, а обстоятелствата около инцидента в момента се изясняват. Правоохранителните органи са започнали предварителни разследващи и оперативни действия и осигуряват мястото, докато продължават разследванията и събирането на доказателства, гласи официалната информация.

Информация за по-нататъшните обстоятелства и възможните причини за инцидента ще бъде предоставена официално, когато се появят нови данни, допълват властите.

⚡JUST IN: Explosion at an Odessa military enlistment office: one person killed



An explosion occurred at one of the Territorial Recruitment Centers in Odessa. According to official reports, one person was killed and another was injured. Police and emergency services are working… pic.twitter.com/3bVOERooRj — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2025

Русия атакуваше военни комисариати през лятото

Припомняме, че през лятото на тази година Руската федерация имаше тактика да атакува украински центрове за набор на войници. През юли имаше такъв случай в Кременчук.

Това беше трета такава руска атака в рамките на седмица - военният комисариат в Кременчук беше ударен два пъти за този период: Тактика: Русия удари център за набор на войници за трети път тази седмица (ВИДЕО).

Много украински мъже пък протестират открито срещу военната служба и методите на украинската армия да набира хора в мобилизационна възраст.