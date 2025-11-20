Депутат от РСМ: Ако продължим с този подход, не можем да очакваме стабилно европейско бъдеще

Вчера от парламентарната трибуна на Република Северна Македония депутатът от „Алианс за албанците“ Халил Снопче е предупредил, че последният доклад на ЕС за РСМ е най-негативният досега и съдържа ясни препоръки за прилагане на конституционните промени и вписване на българите в основния закон. Той е подчертал, че местните институции трябва да се отнесат сериозно към препоръките, ако страната иска да запази европейската перспектива, съобщават местни информационни агенции.

Според Снопче поведението на правителството по отношение на процеса е „твърде остро“ и може да доведе до сериозни последици за държавата. „Ако продължим с този подход, не можем да очакваме стабилно европейско бъдеще. Това може да ни доведе до дълбока политическа и социална криза“, е казал Снопче.

Той е предупредил, че евентуалното блокиране на конституционните промени за вписване на българите в Конституцията може да доведе и до масово изселване на граждани, които ще искат гражданства и паспорти на други държави, а цифрата, според него, може да достигне стотици хиляди. „Това не е в интерес нито на държавата, нито на нейните институции. Време е да действаме отговорно“, е добавил Снопче.

