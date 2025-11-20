Войната в Украйна:

Депутат от РСМ: Ако продължим с този подход, не можем да очакваме стабилно европейско бъдеще

20 ноември 2025, 22:27 часа 309 прочитания 0 коментара
Депутат от РСМ: Ако продължим с този подход, не можем да очакваме стабилно европейско бъдеще

Вчера от парламентарната трибуна на Република Северна Македония депутатът от „Алианс за албанците“ Халил Снопче е предупредил, че последният доклад на ЕС за РСМ е най-негативният досега и съдържа ясни препоръки за прилагане на конституционните промени и вписване на българите в основния закон. Той е подчертал, че местните институции трябва да се отнесат сериозно към препоръките, ако страната иска да запази европейската перспектива, съобщават местни информационни агенции.

Още: Криза и масово изселване: Македонски политик с прогноза, ако блокират българите за конституцията

Според Снопче поведението на правителството по отношение на процеса е „твърде остро“ и може да доведе до сериозни последици за държавата. „Ако продължим с този подход, не можем да очакваме стабилно европейско бъдеще. Това може да ни доведе до дълбока политическа и социална криза“, е казал Снопче.

Още: Мицкоски с поредна закана към България: Докато аз решавам, никаква капитулация!

Той е предупредил, че евентуалното блокиране на конституционните промени за вписване на българите в Конституцията може да доведе и до масово изселване на граждани, които ще искат гражданства и паспорти на други държави, а цифрата, според него, може да достигне стотици хиляди. „Това не е в интерес нито на държавата, нито на нейните институции. Време е да действаме отговорно“, е добавил Снопче.

Още: Когато другарите Сталин и Тито диктуваха правилата: Защо в Македония още вярват в "рая на миналото"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Република Северна Македония Християн Мицкоски РСМ
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес