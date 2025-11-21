Руското външно министерство обвини Атина, че следва „провокативен, конфронтационен курс“ срещу Руската федерация и предприема „открито неприятелски стъпки“ поради решението си да сътрудничи с Украйна в изграждането и използването на безпилотни морски кораби (БМП), предаде Kathimerini, което преди дни огласи поверително споразумение, според което Атина и Киев ще правят съвместно производство на безпилотни надводни плавателни съдове в гръцки корабостроителници.

Заплахата на Русия

„Гърция води провокативна и конфронтационна политика спрямо Русия, като участва в открито враждебни действия", заяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова по време на пресконференция. Тя добави, че Русия ще отговори адекватно на Гърция.

Изявлението беше направено по време на редовен брифинг в Кремъл в отговор на съобщенията, направени от гръцкото правителство по време на светкавичното посещение на украинския президент Володимир в Атина в неделя.

„Атина беше сред първите, които изпратиха оръжие и боеприпаси на Украйна. Украинските въоръжени сили използват тези оръжия ежедневно срещу цивилни в Донбас, Запорожие, Херсон, Крим и други южни региони на страната ни. Всичко това се случва въпреки факта, че гърци живеят в тези региони от незапомнени времена“, каза Захарова.

Тя добави, че тази стъпка, както и много други антируски действия, е била надлежно оценена и ще бъде последвана от подходящ отговор.“

Как реагира Гърция?

Гръцкото външно министерство бързо отговори на коментарите на Захарова късно в четвъртък.

„Гърция винаги действа в международните си отношения с ангажимент към международното право и уважение към другите държави“, заявиха дипломатически източници.

"Всяка държава има право да сключва междудържавни споразумения. Това е особено вярно, когато споразуменията гарантират енергийна достатъчност и сигурност, които са предпоставки за човешкия просперитет, какъвто е случаят със споразумението между Гърция и Украйна. Заплахите срещу суверенни държави се отхвърлят автоматично".