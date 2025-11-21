Спорт:

Русия заплаши Гърция след сделката й с Украйна за морски дронове

21 ноември 2025, 17:32 часа 282 прочитания 0 коментара
Руското външно министерство обвини Атина, че следва „провокативен, конфронтационен курс“ срещу Руската федерация и предприема „открито неприятелски стъпки“ поради решението си да сътрудничи с Украйна в изграждането и използването на безпилотни морски кораби (БМП), предаде Kathimerini, което преди дни огласи поверително споразумение, според което Атина и Киев ще правят съвместно производство на безпилотни надводни плавателни съдове в гръцки корабостроителници.

Заплахата на Русия

„Гърция води провокативна и конфронтационна политика спрямо Русия, като участва в открито враждебни действия“, заяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова по време на пресконференция. Тя добави, че Русия ще отговори адекватно на Гърция. ОЩЕ Поверително: Атина и Киев ще произвеждат дронове, обсъждат и подводни

Изявлението беше направено по време на редовен брифинг в Кремъл в отговор на съобщенията, направени от гръцкото правителство по време на светкавичното посещение на украинския президент Володимир в Атина в неделя.  

„Атина беше сред първите, които изпратиха оръжие и боеприпаси на Украйна. Украинските въоръжени сили използват тези оръжия ежедневно срещу цивилни в Донбас, Запорожие, Херсон, Крим и други южни региони на страната ни. Всичко това се случва въпреки факта, че гърци живеят в тези региони от незапомнени времена“, каза Захарова.

Тя добави, че тази стъпка, както и много други антируски действия, е била надлежно оценена и ще бъде последвана от подходящ отговор.“

Как реагира Гърция?

Гръцкото външно министерство бързо отговори на коментарите на Захарова късно в четвъртък.

„Гърция винаги действа в международните си отношения с ангажимент към международното право и уважение към другите държави“, заявиха дипломатически източници.

"Всяка държава има право да сключва междудържавни споразумения. Това е особено вярно, когато споразуменията гарантират енергийна достатъчност и сигурност, които са предпоставки за човешкия просперитет, какъвто е случаят със споразумението между Гърция и Украйна. Заплахите срещу суверенни държави се отхвърлят автоматично".  ОЩЕ: Три и повече личности в един човек: Захарова направо сложи диагноза на Вучич

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
