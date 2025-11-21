Един от конструкторите на ракетата "Фламинго": Щастлив съм, че ми отнеха руския паспорт

Денис Щилерман, единият от съдружниците в украинската оръжейна компания Fire Point и конструктор на ракетата "Фламинго", разказа, че допреди няколко години е имал двойно гражданство - украинско и руско, но че руският паспорт му е бил отнет през 2016 г. от руските власти заради активно участие в Майдана. Щилерман разказа това в интервю за проекта "Мосейчук+".

"Имах едновременно две гражданства – руско и украинско. През 2016 г. ми беше отнето руското гражданство, за което съм много щастлив", бяха думите на Щилерман.

Запитан да поясни повече, той добави: "Ами, не знам, участвах активно в Майдана. Винаги правех много негативни изявления за руското правителство и след като те анексираха част от Грузия. След 2008 г. започнах много негативно да се отнасям към руското правителство. Затова те намериха някакъв повод, даже не помня какъв и ми отнеха руското гражданство."

