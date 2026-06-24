24-часова национална стачка в Гърция: Как ще се отрази на българските туристи

В разгара на туристическия сезон, когато към страната пътуват гости от цял свят, работниците в сектора на хотелиерството и туризма в Гърция ще проведат 24-часова национална стачка на 24 юни, като са планирани митинги в Атина, Солун, Патра и няколко други градове. Стачката е обявена от POEET (Панхеленикската федерация на служителите в сектора на храненето и туризма) като част от по-широка трудова акция, в която участват работници от няколко ключови сектори на гръцката икономика, включително строителството, хранително-вкусовата промишленост, търговията на дребно и служителите в регионалните власти, съобщава гръцкото издание "Protothema".

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Основните искания на синдикатите са насочени към по-високи заплати, по-силна система на общественото здравеопазване и образование, както и по-добра защита на трудовите права. POEET съобщи, че стачката е обявена единодушно в целия сектор на ресторантьорството и туризма, като местните синдикати организират митинги в цялата страна.

Новината е на фона на засилен трафик към Гърция от България, като по границите и основните пътища има големи задръствания и забавяния. Съветът към пътуващите към южната ни съседка е да тръгват рано, за да избегнат чакането, особено в района на Кресна и АМ "Струма", съобщава БНТ.

Основни стачни митинги

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В Атина основният митинг ще се състои на площад "Канингос" в 11:00 ч.

В Солун работниците ще се съберат пред EFKA, главната агенция за социално осигуряване в Гърция, в 10:30 ч. В Патра митингът ще се проведе пред Центъра на труда в 10:30 ч.

Очакват се мобилизации и в други градове, включително Агринио, Йоанина, Ираклион, Кавала, Кардица, Козани, Ретимно и Ханя.

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Акцията се провежда в разгара на летния туристически сезон в Гърция, когато ресторантите, кафенетата, хотелите и другите предприятия в сектора на хотелиерството и ресторантьорството са под силен натиск, а сезонните работници съставляват голяма част от работната сила".