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"Ние сме приятели на войната, а не проститутки на мира": Още албански реакции след думите на Зеленски за Косово

10 август 2026, 14:36 часа 1321 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Ние сме приятели на войната, а не проститутки на мира": Още албански реакции след думите на Зеленски за Косово

Бившият министър-председател на Албания Пандели Майко реагира на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград относно Косово, които бяха в полза на Сърбия, като подчерта връзките между албанците и украинците и цитира фразата: „Ние сме приятели на войната, а не проститутки на мира", предава албанската телевизия Top Channel. Майко публикува снимка от украинския парламент – направена, по думите му, в деня на годишнината от руската агресия – като обясни, че целта ѝ е да покаже как присъстващите са посрещнали албанското знаме.

„Това е снимка от украинския парламент от годишнината на руската агресия! Снимката е направена в пленарната зала, за да покаже с какво задоволство присъстващите посрещнаха албанското знаме!“, пише Майко.

Според него в онзи ден е имало малко чуждестранни делегации, тъй като е имало разузнавателни данни, че сградата на парламента в Киев може да бъде атакувана.

Изказването на Зеленски

Визирайки неотдавнашната позиция на Зеленски в Белград, Майко я определя като „консервативно“ изказване, но остава убеден, че това не е променило възприятието на украинския народ спрямо албанците.

„Въпреки „консервативното“ изказване на президента Зеленски в Белград по време на неотдавнашното му посещение, аз съм убеден, че украинците са възприемали – и продължават да възприемат – албанците като свои съюзници!“, пише той.

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Майко подчертава, че отношенията между двата народа не се определят единствено от официалната дипломация.

„Приятелството и съюзът между албанци и украинци не се определят от „дипломатически протоколи“!“, заявява бившият министър-председател. ОЩЕ: След думите на Зеленски за Косово в полза на Сърбия: Албания недоволства

Историята на албанската диаспора в Украйна

Той свързва тези отношения и с историята на албанската диаспора в Украйна, като отбелязва албанците, загубили живота си в защита на страната.

„Това приятелство е вкоренено в дългогодишната албанска диаспора, която е дала своите мъченици в защитата на Украйна! То продължава и днес с албански доброволци в униформи, застанали рамо до рамо с украинската армия!“, добавя Майко.

В изказването си Майко прави разграничение между дипломацията и връзките, изградени по време на война. „За албанците войната разделя приятелите от враговете!“, пише той, като добавя, че дипломацията е наричана „изкуство на лъжата“ в името на държавния интерес. ОЩЕ: Зеленски ядоса Косово: Кметът на Прищина свали украинското знаме (ВИДЕО)

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Украйна Косово Албания Володимир Зеленски война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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