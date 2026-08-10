Вече част от ултранационалистическа организация: ОМО "Илинден" с нови действия срещу България

Забранената в България ОМО "Илинден" и аналогичната в Албания Илинден - Тирана, начело с антибългарски настроеният Никола Гюрджай станаха част от Световния македонски конгрес - ултра националистическа организация, макар и тя да определя себе си като неформален световен парламент на всички македонци. Решението е било взето на 36-ото Общо събрание на организацията.

В своето приветствено слово на президента на Световния македонски конгрес към 36-тото Общо събрание Тодор Петров той заявява, че страните, участващи в Балканските войни не са освободители, а окупатори на македонците и Македония, както и че културата и историята в окупираните части на Македония са били инкорпорирани като държавна култура и история в Албания, България, Гърция и Сърбия.

Нови действия срещу България

Общото събрание на Световния македонски конгрес, от което вече е част и ОМО "Илинден", е приело и резолюция относно завеждане на иск от Северна Македония срещу България до Европейския съд по правата на човека за неспазване на решенията му относно регистрацията на сдружения и партии на македонци.

Организацията препоръчва на македонското правителство да поиска временно спиране или изключване на България от Съвета на Европа за неспазване на решенията на Европейския съд по правата на човека.

Очевидно е, че става дума за непризната и сепаратистка организация ОМО "Илинден", на която през 90-те години й е отказано да сформира организация на етническа основа в България - нещо, което е забранено от българската конституция и която вече толкова години показва нежелание да приведе искането си за регистрация в законоустановените норми. ОЩЕ: ОМО "Илинден" проби в Гандия: Прокара документ, в който се говори за репресии срещу македонците в България