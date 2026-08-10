Македонският журналист Атанас Величков с апел към български лекари за Ива Михайлова

Главният редактор на македонското издание Трибуна.мк Атанас Величков призова български лекари да прегледат македонската българка Ива Михайлова без тя да напуска Република Северна Македония и по думите му това е едно хуманно предложение. Думите му са намерили място в ръководената от него медия и са по повод предложението на президента Илияна Йотова Михайлова да бъде прегледана от екип от български лекари в Северна Македония.

Припомняме, че македонската българка вече месеци е блокирана в югозападната ни съседка без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа и след като властите са й взели документите.

"Някъде между усмивките пред камерите и шегите за това на какъв език македонският президент Силяновска-Давкова иска да ѝ бъдат задавани въпроси след срещата ѝ с Йотова преди два месеца в София, остава отворен въпросът за предимно хуманното предложение на българския президент относно Михайлова и нейното здравословно състояние", посочва още Величков.

Той изтъква, че от Силяновска няма отговор на този въпрос, вероятно поради факта, че не може да бъде даден с цитат от известен български автор или с неприкрито възхищение от майсторството на Софийската опера и балет.

"Ако такъв отговор беше възможен, нямаме съмнение, че президентът Силяновска-Давкова би го дала", коментира Величков.

Случаят Ива Михайлова - възможност за Мицкоски и Муцунски

Според него не бива да забравяме, че не Силяновска е на ход, а правителството в страната. "Разрешението на български лекари да преглеждат Михайлова, без тя да напуска страната, по никакъв начин не застрашава разделението на властите и не е в противоречие с решението на съда в Кочани", казва Величков.

Според него господата Мицкоски и Муцунски имат прекрасна възможност да покажат, че наистина искат да изградят добросъседски отношения с България.

"Никой не ги моли да се намесват в решенията на съдебните органи. Това е случай от хуманитарен характер, който за щастие е много далеч от нашите „братски наследствени производства“. Става въпрос за здравето на един млад човек", казва още Величков.

Какво помни историята?

Историята по думите му помни не един или два случая, в които България се е притекла на помощ на македонски граждани, когато става въпрос за проблеми от хуманитарен характер.

Атанас Величков напомня на македонската общественост отношението към жертвите на трагедията в Кочани преди повече от година и хилядите македонски граждани, които са се завърнали през България по време на кризата с Ковид.

"Няма нужда да се навлиза в подробности за солидния брой частни случаи, в които висши държавни служители от България са помагали на своите колеги и не само, когато ставаше дума за проблеми, свързани с образованието, отново за съжаление здравословни проблеми и т.н.", коментира Величков. ОЩЕ: "Има риск да остане инвалид": Майката на Ива Михайлова се оплака от натиск срещу свидетели