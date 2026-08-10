“Сателитът на данъчните“ те дебне: Нов начин за кражби и измами

Нов начин за кражби и измами се вихри в Гърция. Измамник, представил се за счетоводител, успя да отнеме 400 000 евро и множество бижута с неустановена стойност от 90-годишна жена в област Беотия, Централна Гърция. По информация на ERTnews, цитирана от “24 часа“, мъжът убедил възрастната жена, че данъчните власти разполагат със сателит, който може да установи колко пари и ценности съхранява в дома си. За да избегне голяма глоба, тя трябвало да постави всичките си пари и бижута в торба и да я остави в двора. Жената изпълнила указанията. Докато се върне в къщата, съучастник на мнимия счетоводител взел торбата и избягал. След като установила, че парите и ценностите са изчезнали, 90-годишната жена подала сигнал в полицията. Още: Звлякъл “клиента“ си с хиляди лева: Съдят мним адвокат

Дело на една и съща банда

Разследването е поето от отдела за борба с престъпността в Ливадия. По същото време в друго село в Беотия била измамена и 93-годишна жена. Използвайки същата история, неизвестен мъж я убедил да постави в торба 5000 евро и бижутата си и да я остави пред дома, за да избегне предполагаема глоба от данъчните власти. Торбата била открадната, а възрастната жена подала сигнал в полицията. Властите издирват извършителите и проверяват дали двете измами са дело на една и съща престъпна група. Още: МВР предупреждава: Нова вълна от онлайн измами!