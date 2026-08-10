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"Мъдростите" на Вучич: Много си гледа кефа Европа, малко работи и тормози руснаците (ВИДЕО)

10 август 2026, 12:23 часа 1120 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
"Мъдростите" на Вучич: Много си гледа кефа Европа, малко работи и тормози руснаците (ВИДЕО)

Много показателни мисли за политиката си изложи сръбският президент Александър Вучич в интервю за подкаста "MD MEETS" на директора на Axel Springer Матиас Дьопфнер. Вучич основно говори за бъдещето на Европа, като не беше пропусната и темата с подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. Прочитът на Вучич заслужава внимание - защото е типичен пример за политиканстване и смесване на реалност със субективизъм.

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Малко работим в Европа

По думите на Вучич, Европа (включително Сърбия) изостава от Китай и САЩ икономически. Защо - защото работим по-малко от китайците и американците.

"Знаете ли колко много работят хората в Съединените щати? Те имат по-дълго работно време, дори (да са) по-ниско платени, но все пак имат орлово око, за да постигнат най-добрите резултати. Положението е много подобно и в Китай. В Европа всички се наслаждаваме на живота си, не изключвам Сърбия, отдаваме се на живот. Ходим два пъти на почивка, 15 пъти годишно посещаваме градски дестинации и вярваме, че нещо ще се появи изневиделица - че ще можем да не изоставаме от Съединените щати и Китай. Това е причина номер едно. Работим по-малко от китайците и американците и това е наша вина. Не е тяхна вина. Трябва да променим нещо по този въпрос, трябва да работим по-усилено и трябва да работим повече", обясни Вучич.

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Той даде и пример - в Китай икономическият растеж е 5% годишно, в Европа и еврозоната редовно е под 1%. Как да стане така, попита Вучич.

Войната в Украйна

Същевременно сръбският президент обяви, че трябвало да се поставяме на мястото и на Русия, и на Европа плюс Украйна. "Говорите за хибридна война, започната от Русия срещу Германия и някои други европейски страни, но това е почти същото, което Европа правеше срещу Русия - или дори повече.  Това, което Европа правеше срещу Русия, беше повече от това. Въоръжавахте Украйна. Санкционирахте Русия. В същото време подкрепяхте финансово Украйна. Какво е това, ако не хибридна война срещу Русия?

Те правеха почти същото. Това не означава, че съм съгласен с това, но ви казвам, че има лесно оправдание, нали, ако наистина го правят (бел. ред. - т.е. ако наистина Русия води хибридна война. Припомняме знаково журналистическо разследванеРуските лъжи за геноцида в Донбас: Признания от хора на Пригожин (ВИДЕО)", обясни Вучич на Дьопфнер, забравяйки, че пълномащабната война в Украйна я започна Путинова Русия.

Вучич смята и, че щом веднъж Русия превземе Донбас изцяло, Владимир Путин ще е по-склонен да седне на преговори за мир. Путин като превземел Лиман, Славянск и Краматорск, това щяло да е - Още: Вучич избухна заради срещата със Зеленски: Не сме сменили страните (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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