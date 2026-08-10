"Мъдростите" на Вучич: Много си гледа кефа Европа, малко работи и тормози руснаците (ВИДЕО)

Много показателни мисли за политиката си изложи сръбският президент Александър Вучич в интервю за подкаста "MD MEETS" на директора на Axel Springer Матиас Дьопфнер. Вучич основно говори за бъдещето на Европа, като не беше пропусната и темата с подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. Прочитът на Вучич заслужава внимание - защото е типичен пример за политиканстване и смесване на реалност със субективизъм.

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Малко работим в Европа

По думите на Вучич, Европа (включително Сърбия) изостава от Китай и САЩ икономически. Защо - защото работим по-малко от китайците и американците.

"Знаете ли колко много работят хората в Съединените щати? Те имат по-дълго работно време, дори (да са) по-ниско платени, но все пак имат орлово око, за да постигнат най-добрите резултати. Положението е много подобно и в Китай. В Европа всички се наслаждаваме на живота си, не изключвам Сърбия, отдаваме се на живот. Ходим два пъти на почивка, 15 пъти годишно посещаваме градски дестинации и вярваме, че нещо ще се появи изневиделица - че ще можем да не изоставаме от Съединените щати и Китай. Това е причина номер едно. Работим по-малко от китайците и американците и това е наша вина. Не е тяхна вина. Трябва да променим нещо по този въпрос, трябва да работим по-усилено и трябва да работим повече", обясни Вучич.

Serbia's President Aleksandar Vučić:



As Europeans, we are lagging behind. We are lagging behind because we work less than Chinese and Americans.



You know how much people in the United States work? They have longer working hours, even less paid, but still have an eye of a tiger… pic.twitter.com/0VaTJIOqZz — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Той даде и пример - в Китай икономическият растеж е 5% годишно, в Европа и еврозоната редовно е под 1%. Как да стане така, попита Вучич.

Войната в Украйна

Същевременно сръбският президент обяви, че трябвало да се поставяме на мястото и на Русия, и на Европа плюс Украйна. "Говорите за хибридна война, започната от Русия срещу Германия и някои други европейски страни, но това е почти същото, което Европа правеше срещу Русия - или дори повече. Това, което Европа правеше срещу Русия, беше повече от това. Въоръжавахте Украйна. Санкционирахте Русия. В същото време подкрепяхте финансово Украйна. Какво е това, ако не хибридна война срещу Русия?

Те правеха почти същото. Това не означава, че съм съгласен с това, но ви казвам, че има лесно оправдание, нали, ако наистина го правят (бел. ред. - т.е. ако наистина Русия води хибридна война. Припомняме знаково журналистическо разследване: Руските лъжи за геноцида в Донбас: Признания от хора на Пригожин (ВИДЕО)", обясни Вучич на Дьопфнер, забравяйки, че пълномащабната война в Украйна я започна Путинова Русия.

Serbia's President Aleksandar Vučić:



You’re speaking about hybrid war that was launched by Russia against Germany and some other European countries, but it’s pretty much the same that Europe was doing against Russia — or even more.



What Europe was doing against Russia was more… pic.twitter.com/clfCi0A8of — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Вучич смята и, че щом веднъж Русия превземе Донбас изцяло, Владимир Путин ще е по-склонен да седне на преговори за мир. Путин като превземел Лиман, Славянск и Краматорск, това щяло да е - Още: Вучич избухна заради срещата със Зеленски: Не сме сменили страните (ВИДЕО)

Serbia's President Aleksandar Vučić on Putin's endgame:



What I believe is that he wants to take control of entire Donbas, and then I think he'll be ready for the end of the war.



He still needs to take full control of Donetsk and Luhansk.



Source: MD MEETS pic.twitter.com/8tcvaHoz2z — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026