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Взривове, за да спечелят 4 см вода за румънската АЕЦ: Ще работи само още 9 дни

10 август 2026, 14:14 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Взривове, за да спечелят 4 см вода за румънската АЕЦ: Ще работи само още 9 дни

Единственият работещ ядрен реактор в атомната електроцентрала "Черна вода" може да работи още 9 дни, след като бе пренасочен поток от Дунав, за да снабдява турбините с вода, обявиха румънските власти. За да стане това възможно, бе взривена скала, бе драгирано речното корито и бяха потопени четири баржи, пълни с камъни, за да създаде дига и да пренасоча водните потоци. Това е увеличило нивата на водата около реактора с 4 сантиметра.

"Въз основа на наличните в момента прогнози това позволява функциониране на реактора поне за следващите девет дни, заявиха от Министерството а енергетиката на Румъния. 

Нивото на Дунав край румънския бряг остава рекордно ниско и днес, но Държавната агенция за управление на водите на страната заяви, че очаква то да се повиши от 15 август, тъй като дъждовете по-нагоре по течението започват да слизат надолу.

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Румъния разчита на комбинация от газ, въглища, водноелектрическа енергия, ядрена енергия и възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия, но се нуждае от милиарди евро инвестиции, за да подмени остарелите съоръжения и да увеличи капацитета за съхранение на батерии и мрежовите връзки. Тя се съгласи да премахне постепенно въглищата в замяна на средства за възстановяване и устойчивост от Брюксел и да ги замени с централи, работещи с възобновяеми и газови източници. По-рано този месец обаче румънските депутати одобриха изменение, забраняващо на страната да спира производството на въглища, отменяйки реформите и застрашавайки достъпа до фондове на ЕС.

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Румъния Дунав АЕЦ Черна вода
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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