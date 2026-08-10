Румъния не е засякла дрона за България, очаква промяна в тактиката на Русия

Радарното наблюдение на Румъния не е засякло никакво въздухоплавателно средство, което да е прекосило румънското въздушно пространство в посока към България. С такова съобщение излязоха от министерството на отбраната на Румъния.

В събота българският премиер Румен Радев съобщи за навлязъл на територията на България дрон, който е дошъл от румънска територия като е достигнал на разстояние 100 метра от границата и се е взривил без да нанесе поражения. Няма и пострадали.

Румъния очаква промяна в тактиката на Русия с дроновете

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Румъния периодично анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, пристигащи на територията на страната, заяви министърът на отбраната Раду Мируца в интервю за телевизия Диджи 24, съобщава агенция Аджерпрес.

Мируца обяви, че военното решение да се свали дрон, обозначен като „враждебен“, е незабавно. Според него се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове и Румъния ще трябва да се адаптира.

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"Виждам, че дронове с надпис "Произведено в Русия" навлизат в Румъния без разрешение и в нарушение на международното право, при положение че Румъния не е във война. Съществува изключително точно правило, според което държавата, от която е изпратен такъв дрон, носи отговорност за него, където и да отиде той. Ако навлязат 150 дрона, вече няма да сме в мирно време. Тогава реакцията на румънската армия ще бъде друга. Решението за сваляне на дрона се взема незабавно – в момента, в който той бъде определен като враждебен", заяви министърът на отбраната, предаде БТА.

Той подкрепи необходимостта от отправяне на категоричен дипломатически протест, предвид факта, че Румъния не е във война.

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"Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация. Защо тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украйна?", коментира Мируца като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украйна, други се отклоняват от курса, а трети "само леко навлизат във въздушното пространство".