Косовският премиер под обстрел: Яйца летяха по Курти в парламента (ВИДЕО)

Опозиционен депутат хвърли няколко яйца по действащия премиер на Косово Албин Курти след като той поиска заседанието на парламента да бъде отложено, за да може да се постигне разбирателство с партиите и да се конструират косовските институции, да изберат председател и впоследствие президент на страната, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Инцидентът бързо ескалира, като се намесиха други депутати и охрана.

„Ако сакото и панталоните на премиера, покрити с яйца от депутат, е цената, която трябва да платим, за да съберем всички около масата и да започнем диалог, аз съм повече от щастлив да я платя", коментира по-късно Курти.

🥚 Prime Minister comes under "fire" right in parliament



An opposition MP threw several eggs at acting Prime Minister Albin Kurti after he asked for the session to be postponed so he could hold talks with other parties.



The incident quickly escalated, with fellow MPs and… pic.twitter.com/u8Xwkj2L8f — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026

Какъв е проблемът в Косово: Задават ли се нови избори?

Ден след инцидента Курти призова парламентарните политически партии да постигнат политическо споразумение относно конституирането на институциите на Косово, съобщава „КосоваПрес“.

Припомняме, че поради различни блокажи - Косово е изправено пред спирала от избори.

Курти заяви, че поддържа връзка с Демократичната лига на Косово. Както той заяви, решението за избягване на избори е политическо споразумение. „Поддържаме връзка и всекидневно ще се стремим да постигнем политическо споразумение, за да избегнем ненужни и неоправдани избори, тъй като те биха довели единствено до цикъл на повтаряемост. Още веднъж призовавам лидерите на останалите партии да обсъдят въпроса и да постигнат разбирателство, защото гражданите не искат избори, а решения – а решението е политическо споразумение“, каза Курти. ОЩЕ: Курти печели изборите в Косово, но няма да има мнозинство