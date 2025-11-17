Войната в Украйна:

74-годишен отвлече възрастна жена, за да я убие и погребе

17 ноември 2025, 15:36 часа 197 прочитания 0 коментара
74-годишен отвлече 79-годишна жена в Северна Македония, за да я убие и погребе, съобщава македонската медия "Телма". 79-годишната жена от Щип е била брутално убита от 74-годишен мъж, който преди това я държал насила в дома си, след което я намушкал до смърт и заровил тялото ѝ в двора. Възрастната жена била обявена за изчезнала от 84-годишната й сестра на 24 октомври. След предприетите мерки и разследването от страна на полицията, уликите водят до дома на 74-годишния мъж с инициали Д.А., който е убил с нож 79-годишната жена от Щип.

Намерените улики

След взети мерки и поради съмнение, че я държи незаконно в дома си, на 10.11.2025 г. по съдебно разпореждане е извършено претърсване в дома му, при което са открити и иззети няколко предмета и следи от кръв. След претърсването той е лишен от свобода и му е наложено 96 часа задържане под стража и е отведен в затвора в Куманово, се казва в съобщение на МВР.

Мъжът разказал подробно за деянието 

След като бяха предприети допълнителни мерки и беше получен експертен доклад за иззетите следи и предмети, Щипската служба за външно правосъдие (СВР) отново разпита Д.А., в който той подробно обясни начина, по който е извършил убийството. Тялото е намерено и по разпореждане на прокурора е изпратено за аутопсия, а Д.А. е изправен пред съдия по предварителното производство, който е разпоредил задържането му за 30 дни. ОЩЕ: Жена обезглави сина си, но не посегна на себе си. Дожаляло ѝ за котките (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Отвличане баба дядо убийство Северна Македония
