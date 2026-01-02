Вучич начерта график за продажба на руския дял на НИС

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че очаква петролната рафинерия в Панчево да заработи пълноценно между 17 и 19 януари и че до изтичането на лиценза за експлоатация на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) на 23 януари може да бъде постигнато споразумение за закупуване на руския дял в компанията, предаде хърватската медия "Индекс". Вучич заяви, че очаква пълно нормализиране на работата на рафинерията в средата на януари, точно преди изтичането на лиценза, добавяйки, че се надява руските и унгарските партньори междувременно да приключат преговорите за промени в структурата на собствеността на НИС.

По този начин той косвено потвърди, че унгарската компания МОЛ води преговори за покупката на рафинерията.

„Получаваме време и пространство, за да могат гражданите да бъдат спокойни и да няма проблеми с доставките“, каза Вучич по време на обиколка на новогодишното село пред сръбския парламент.

„Санкциите не бяха справедливи“

Президентът на Сърбия припомни, че НИС, след като получи лиценз за експлоатация от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ, си възвърна правото да внася суров петрол през Хърватския Адриатически петролопровод (Janaf), както и да рафинира петрол и да извършва необходимите финансови транзакции.

Говорейки за по-широкия политически контекст, Вучич оцени, че санкциите, наложени на НИС, не са справедливи и ги свърза с усилията на Съединените американски щати и западните съюзници за намаляване на руското и китайското влияние в Западните Балкани, особено в Сърбия.

Той очаква американската политика в региона да се съсредоточи допълнително върху тази цел, успоредно със засилване на подкрепата за Украйна и нейната европейска интеграция.