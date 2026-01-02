Войната в Украйна:

Висшата лига призна: имало е грешка на ВАР в мач на Арсенал

На 20 декември Евертън прие Арсенал в сблъсък от Висшата лига. „Артилеристите“ спечелиха с 1:0 благодарение на дузпа, реализирана от Виктор Гьокереш в 27-мата минута. В 58-мата минута Уилиам Салиба ритна Тиерно Бари в наказатлното поле, но съдията Сам Барот не отсъди дузпа. Комисията за ключови инциденти в мачовете на Висшата лига гласува с 3:2, че решението на Барот е било неправилно.

„Салиба рита Бари без контакт с топката“

Освен това, комисията гласува с 3:2, че човекът, отговорен за ВАР, Майкъл Солсбъри е трябвало да изпрати Барот до монитора, за да промени решението си. Евентуално равенство щеше да изкачи Евертън на 7-мата позиция във Висшата лига, а Арсенал щеше да има преднина от 2 точки на върха, вместо 4. Ето какво отбелязаха тримата членове на комисията, според които решението на Барот е грешно: „Салиба рита Бари без контакт с топката“. Те определиха действието на съдията като ясна и очевидна грешка.

Арсенал е в серия от 4 поредни победи

От друга страна, според двамата, които подкрепиха рефера „нямаше достатъчно въздействие, а реакцията беше забавена“. Победата над Евертън е част от 4-те поредни триумфа на Арсенал във Висшата лига след загубата с 1:2 от Астън Вила на 6 декември. Утре, на 3 януари, „артилеристите“ гостуват на Борнемут и е много вероятно да продължат серията си от победи, тъй като „черешките“ не за печелили 3 точки от октомври.

