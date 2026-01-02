Очакват се нови блокади на границата с Гърция: Фермерите засилват мобилизацията си

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични контролно-пропускателни пунктове и в двете посоки, предупреждава българската "Гранична полиция" в сайта си. Междувременно гръцкото издание Kathimerini пише, че гръцките фермери са готови да засилят мобилизацията си, въпреки че някои от тях изглеждат готови за преговори с гръцкото правителство.

Национална среща

Вниманието на земеделските производители в Гърция днес е съсредоточено върху национална среща, насрочена за неделя в Малгара, близо до Солун в Северна Гърция, предаде гръцкото издание

Според държавната телевизия ERT се очаква представители на повече от 50 пътни блокади от цялата страна да присъстват на срещата по обяд. Очаква се фермерите и животновъдите, много от които посрещнаха новата година заедно с тракторите си, да решат какви са следващите им стъпки.

Тези, които са за директен диалог с правителството, заявиха, че няма да участват в срещата.

Земеделските производители на контролно-пропусквателния пункт Прасина Фанария близо до Солун потвърдиха подкрепата си за незабавни преговори с правителството, отбелязвайки, че макар блокадата им да продължава да се разраства, текат дискусии за оформяне на дневен ред за преговорите.

На кръстовището Никея близо до централния град Лариса – едно от основните места на протести, откакто мобилизациите започнаха преди около месец – координационният комитет на пътната барикада ще се събере в петък. Общо събрание на фермерите, които са лагерували там в продължение на 33 дни, е насрочено за събота. ОЩЕ: Стачката в Гърция се разраства: Протест и във фермерските пазари