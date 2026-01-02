Неймар избра новия си отбор: ще се бори за място на Мондиал 2026

Неймар ще продължи да се бори за място в селекцията на Бразилия за Мондиал 2026, като остава в родния Сантош за още една година. Това твърди италианският журналист Фабрицио Романо. Според него бразилската звезда е подновила договора си с клуба до декември 2026 г. Неймар се завърна на родна земя в началото на 2025 г., като изигра 29 мача във всички турнири и записа 11 гола и 4 асистенции.

Неймар вижда Сантош като правилния път към Мондиал 2026

Неймар завърши сезона в добра форма, като през ноември се завърна след контузия на подколянното сухожилие и отбеляза пет гола в седем мача, включително хеттрик срещу Жувентуде. Около подписването на нов договор със Сантош имаше много въпросителни, но явно Неймар вижда родния си клуб като правилния път към селекцията на Карло Анчелоти за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. По-рано през декември звездата обеща да отбележи гол на финала на Световното първенство и да донесе трофея у дома, ако бъде избран.

Неймар е поспуснал близо 90 мача от 2023 г. насам

Карло Анчелоти не зачеркна възможността Неймар да се завърне в националния отбор, но все пак той не е играл за Бразилия от септември 2023 г., след като получи контузия в коляното. Откакто премина в Ал Хилал през зимата на 2023 г., Неймар е пропуснал 89 мача. Той отсъства поради контузия както в Саудитска Арабия, така и в Бразилия. За да увеличи шансовете си да играе на Мондиал 2026, той се е обърнал към бразилския физиотерапевт Едуардо Сантос. „Докторът чудо“ е известен с нетрадиционните си методи, които помагат на пациентите му да се възстановят по-бързо от сериозни контузии.

