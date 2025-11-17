Жена обезглави сина си, но не посегна на себе си. Дожаляло ѝ за котките (ВИДЕО)

На 16 ноември 2025 г. полицията в Москва откри зловеща находка - в един от каналите на града бе открит сак, а в него детска глава. По-късно е установено, че останалите части от трупа на детето са на балкона в апартамента, където то е живяло с майка си и по-голямата си сестра и в който е станало убийството. Първоначалната версия бе, че момчето е убито от приятел на майка си, но скоро става ясно, че именно жената е причинила смъртта на сина си.

Психическо заболяване

Майката на убитото момче, 31-годишната Елена Цуцкова е имала проблеми с психичното здраве. По информация на някои руски издания тя е с диагноза параноидна шизофрения. През последните месеци не е работила. Според съседите жената редовно злоупотребявала със забранени вещества, а от 2022 г. е провеждала "експерименти" със съзнанието. Загиналото момче е било на 6 години, то е било родено преждевременно и живяло с увреждания, които са изисквали всекидневни грижи.

Опит за самоубийство

В момента на задържането майката е имала пресни рани по себе си, тъй като искала да се самоубие, но размислила, тъй като нямало кой да се грижи за четирите котки, с които живеела. В семейството се отглеждало и друго дете - 12-годишно момиче, което ще бъде предоставено на бабата. Според експертите става въпрос за "есенно изостряне" на психическото състояние на Елена Цуцкова, която по информация на телеграм-канала Baza е била регистрирана в психодиспансер, но до момента не е проявявала агресия. Предстои преглед от психиатър и избиране на превантивна мярка.

