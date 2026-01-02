ЛеБрон на 41: Краля продължава да доминира в НБА (ВИДЕО)

Преди дни един от най-великите баскетболисти в историята на този спорт навърши 41 години. Да, става въпрос за ЛеБрон Джеймс. Краля, както всички наричат суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс, празнува своя 41-ви рожден ден на 30 декември. Въпреки напредналата си възраст той продължава да доминира в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада и на този етап изглежда, че има поне още 2-3 сезона пред себе си.

Джеймс навърши 41 години на 30 декември

ЛеБрон Джеймс е част от НБА от 2003 година, когато е избран под номер 1 в драфтата от Кливланд Кавълиърс. В кариерата си е носил още екипите на Маями Хийт и Лос Анджелис Лейкърс. За това време Краля успя да спечели 4 титли на Лигата, четири пъти бе избран за MVP на редовния сезон и четири пъти за MVP на финалите. Той е 21-кратен участник в „Мача на звездите“, а с националния отбор на САЩ е трикратен златен медалист от Олимпийски игри.

Краля продължава да изумява феновете

На всички фенове на баскетбола им е ясно, че още малко ще могат да се насладят на майсторството на Краля. Самият той наскоро обяви, че не му остава много време на паркета. Въпреки това Брон продължава да опитва да показва най-доброто от себе си – дори и на 41-годишна възраст. Затова и ви предлагаме да се насладите на някои от най-добрите изпълнения в бляскавата кариера на Джеймс.

