Дължината на живота в РСМ расте, но населението намалява

Продължителността на живота в нашата югозападна съседка Северна Македония продължава да расте и през 2025 г. достига 76,6 години, но това не решава най-голямата демографска дилема: населението е намаляло. Според данни от „Статистически годишник на Република Северна Македония 2025 г.“ броят на ражданията (16 061) за една година е значително по-нисък от броя на починалите (20 201) , което води до спад на населението с около 4000 души само през 2024 г., предаде македонската медия "Рацин".

Това означава, че на всеки четирима починали души се е родило само едно дете , което показва системен отрицателен естествен прираст, който продължава шест години поред . От 2019 до 2024 г. броят на живородените деца непрекъснато намалява - от над 23 000 през 2016 г. до 16 000 миналата година.

Регионалното неравенство

Положителен естествен прираст има само в Скопска област, като най-висок е в Сарай (+8,4) и Чаир (+5,5) на 1000 жители. В останалите региони отрицателният прираст е силно изразен – най-висок в Ново Село (-14,8) и Новаци (-13,7).

Браковете и разводите

Тенденцията за по-малко бракове и повече разводи допълва картината на социалната динамика: миналата година са регистрирани 1600 по-малко бракове, докато разводите са се увеличили с 259. На всеки 1000 брака има 183 развода , като най-високият процент на разводи е регистриран във Вардарския, Източния и Югоизточния регион. ОЩЕ: Браковете на Балканите: Вижте връзката между парите, интернета и разводите

