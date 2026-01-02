Турция постави рекорд за производство на риба

Производството на риба в Турция достигна рекордните 1,02 милиона тона през 2025 г., най-високото ниво в историята на републиката, заяви министърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, предаде Анадолската агенция. В интервю за медията по време на среща с рибари в последния ден на 2025 г. в квартал Сариер в Истанбул, Юмаклъ заяви, че квотната система, въведена в рамките на планирането на производството, се е доказала като високоефективна.

Според предварителни данни на министерството, около 400 000 тона от общото производство са от риболов, докато 600 000 тона са генерирани чрез аквакултури. Очаква се окончателните данни да бъдат публикувани от Турския статистически институт през юни.

Износът на рибни продукти е близо 2 милиарда долара

Подчертавайки приноса на сектора за националната икономика, Юмаклъ заяви, че износът на рибни продукти е достигнал близо 2 милиарда долара, наричайки го важен етап за страна, заобиколена от три морета.

„Изменението на климата засегна всички сектори, включително рибарството, чрез покачване на температурите на морето и промени в миграционните пътища на рибите", каза той. „На моменти това направи годината трудна, на моменти по-лесна. Но като цяло завършихме 2025 г. без големи инциденти", коментира още Юмаклъ.