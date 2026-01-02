Тръмп е готов да се намеси в Иран (ВИДЕА)

Доналд Тръмп каза, че САЩ ще се притекат на „спасяване“ на протестиращите в Иран, ако Техеран отговори насилствено на най-големите национални демонстрации, пред които е изправена ислямската република от години, предаде Financial Times, позовавайки се на публикация на американския президент в платформата Truth Social рано в петък. "Ако Иран стреля и убива насилствено мирни протестиращи, което е техният обичай, Съединените американски щати ще се притекат на помощ. Ние сме заредени и готови да тръгнем", предупреди той.

Протестите в Иран

През последните дни иранците протестираха срещу тежката икономика на страната, като разочарованието от растящата инфлация и срива на стандарта на живот се изляха по улиците.

Демонстрантите настояват за оттеглянето на върховния лидер Али Хаменей и призиват за завръщането на управлението на династията Пахлави и по-точно на сина на покойния вече Мохамед Реза Пахлави, който управляваше преди Ислямската революция от 1979 г.

Протестите се превърнаха в решаващ тест за Масуд Пезешкиан, умерения президент, който дойде на власт преди около 18 месеца, обещавайки да реформира икономиката и да улесни живота на обикновените иранци, но се превърнаха в кървава баня, според световните медии, а доста хора вече загинаха в размириците.

Последна информация за убитите

Демонстрациите в няколко провинции прераснаха в жестоки сблъсъци. Има смъртни случаи, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEХTA. Както полуофициалната информационна агенция „Фарс“, така и правозащитната организация „Хенгау“ съобщиха, че двама души са загинали по време на сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност в град Лордеган, в югозападен Иран. Още трима души са били убити в Азна и един в Кухдащ, съобщи „Фарс“, всички в западната част на страната.

