Войната в Украйна:

Мареска напусна Челси поради причини извън терена: кой ще го замести?

02 януари 2026, 11:05 часа 423 прочитания 0 коментара
Мареска напусна Челси поради причини извън терена: кой ще го замести?

След като Енцо Мареска се раздели с Челси, на Острова се появи информация, че не само недобрите резултати на „сините“ са причината той да се раздели с клуба. Разногласия с медицинския екип на лондончани и преговори с друг клуб са основните причини извън терена, които му “спечелиха“ уволнението. Няколко имена се спрягат за нов треньор, като фаворитът в момента води друг клуб, свързан с Челси.

Енцо Мареска е имал разногласия с медицинския щаб на Челси

След като стана официално, че Енцо Мареска вече не е треньор на Челси, се появи информация, че италианецът е имал неразбирателства с клуба. Освен, че „сините“ спечелиха само един от последните си 7 мача във Висшата лига, Мареска е имал сериозни разногласия с медицинския екип на лондончани. Става въпрос за контрола върху минутите на играчи, които се възстановяват от контузия – треньорът изобщо не е имал думата, що се отнася до тях. Освен това се говори, че италианецът е водил преговори с Манчестър Сити и е фаворит за заместник на Пеп Гуардиола. Така отношенията му с ръководството на Челси са се обтегнали допълнително.

Още: Финтът на Бербатов, който взриви Висшата лига и дори бе увековечен във видеоигра (ВИДЕО)

Енцо Мареска

Челси и Страсбург са собственици на една компания

За нов треньор на „сините“ се спрягат няколко имена, сред които бивши футболисти на клуба – Секс Фабрегас и Джон Тери. Но най-големият фаворит е наставникът на Страсбург – Лиъм Росениър. „Льо Расинг“ са част от „BlueCo”, които са собственици и на Челси. Те заемат 7-мото място в Лига 1, като в момента не са в добра серия – последният им мач завърши с равенство, а преди това записаха три поредни загуби. Спекулира се, че ръководството на Челси търси млади мениджъри, защото иска да запази модела си на управление и да взима голяма част от решенията, свързани с играчите и отбора.

Още: Медиите в Англия: Легенда на Челси може да стане мениджър на българин

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Челси Страсбург Висша лига Енцо Мареска
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес