Мареска напусна Челси поради причини извън терена: кой ще го замести?

След като Енцо Мареска се раздели с Челси, на Острова се появи информация, че не само недобрите резултати на „сините“ са причината той да се раздели с клуба. Разногласия с медицинския екип на лондончани и преговори с друг клуб са основните причини извън терена, които му “спечелиха“ уволнението. Няколко имена се спрягат за нов треньор, като фаворитът в момента води друг клуб, свързан с Челси.

Енцо Мареска е имал разногласия с медицинския щаб на Челси

След като стана официално, че Енцо Мареска вече не е треньор на Челси, се появи информация, че италианецът е имал неразбирателства с клуба. Освен, че „сините“ спечелиха само един от последните си 7 мача във Висшата лига, Мареска е имал сериозни разногласия с медицинския екип на лондончани. Става въпрос за контрола върху минутите на играчи, които се възстановяват от контузия – треньорът изобщо не е имал думата, що се отнася до тях. Освен това се говори, че италианецът е водил преговори с Манчестър Сити и е фаворит за заместник на Пеп Гуардиола. Така отношенията му с ръководството на Челси са се обтегнали допълнително.

Челси и Страсбург са собственици на една компания

За нов треньор на „сините“ се спрягат няколко имена, сред които бивши футболисти на клуба – Секс Фабрегас и Джон Тери. Но най-големият фаворит е наставникът на Страсбург – Лиъм Росениър. „Льо Расинг“ са част от „BlueCo”, които са собственици и на Челси. Те заемат 7-мото място в Лига 1, като в момента не са в добра серия – последният им мач завърши с равенство, а преди това записаха три поредни загуби. Спекулира се, че ръководството на Челси търси млади мениджъри, защото иска да запази модела си на управление и да взима голяма част от решенията, свързани с играчите и отбора.

