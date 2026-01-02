Палми със сняг: Гръцки остров е зимна приказка (САТЕЛИТНА СНИМКА - ВИДЕО)

Впечатляващо сателитно изображение от европейския спътник Sentinel-2 показва целия гръцки остров Лемнос (Лимнос) в Северното Егейско море покрит със сняг. За събитието съобщи гръцкото издание Kathimerini. Изображението е заснето в четвъртък, като гръцката медия уточнява, че снежната покривка на острова е необичайно явление за региона. Оказа се дължи на обилните снеговалежи, които паднаха на много острови в Северно Егейско море от вечерта на 31 декември и които продължиха до ранните часове на Нова година, съобщиха властите и метеоролозите.
Въпросният остров Лемнос е бил именно в центъра на бурята, където минусовите температури, съчетани със сняг, са покрили острова изцяло в бяло, съобщи метеорологичният екип на Националната обсерватория в Атина. ОЩЕ: Ферибот спешно евакуира дете от гръцки остров
Η παρακάτω δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της πάλλευκης Λήμνου. pic.twitter.com/DaRzenZOf7— Kostas Kiriazis (@KKyriazis1) January 2, 2026
Зимна приказка на острова
Може и да сме свикнали да свързваме гръцките острови с летни и морски преживявания, пясък и слънце, но природата тези дни е решила нещо съвсем друго и е превърнала острова в зимна приказка.
Това може да се види във видео, разпространено в социалната платформа Х. Наистина е необичано да се видят палми, покрити със сняг, докато потребителите определят гледката като магична на фона на морето. ОЩЕ: Първият сняг дойде и в Гърция (ВИДЕО)
😱Πόση Μάγια μέσα σε ένα βίντεο από το χιονισμένο παραλιακό τμήμα της Μύρινας στη Λήμνο— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026
Βίντεο : Anastasia Limnos pic.twitter.com/EIMmakvdy7