Александър Вучич обяви кога ще подаде оставка

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще поднесе оставка като президент на Сърбия. Вучич направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия, който се провежда в момента в Белград. Привържениците на Вучич посрещнаха новината за неговото оттегляне с възгласи:"Ацо, сърбино!"

Протестиращите студенти в Сърбия ще издигнат свой кандидат за президент

Протести

Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути козирката на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души.

Вучич създаде нова мъгла около изборите в Сърбия

Припомняме, че преди дни сръбският президент обяви, че изборите в Сърбия ще се проведат през октомври или ноември, но не каза кои избори. В интервю за три проправителствени телевизионни станции Вучич заяви, че ще обяви повече подробности, както и отговор на въпроса дали ще се кандидатира за министър-председател, на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС), насрочен за 27 юни в Белград, предаде "Макфакс".

Преди това представители на СНС неколкократно са заявявали, че искат Вучич да бъде техен кандидат за министър-председател на следващите избори.

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