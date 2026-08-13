Путин може да унищожи Украйна, но не може да я покори: Носителят на Нобелова награда Дмитрий Муратов

Владимир Путин не може повече да претендира за победа във войната в Украйна, заяви в интервю за Би Би Си Дмитрий Муратов, главен редактор на вестник "Новая газета" и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2021 г. Това, което Кремъл смяташе през 2022 г., че ще бъде кратка и успешна "военна операция", се превърна в най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война. Въпреки това Путин продължава да предрича победа на Русия, посочва британската медия.

"Победа никога няма да има, защото събитията, които продължават вече пет години, без значение как ще завършат, няма повече да бъдат разглеждани като победа", казва Муратов.

"Не може да бъде постигната победа, когато два славянски народа са разкъсали на парчета милион или повече души. За мен ситуацията в Украйна е следната – можете да я унищожите, но не можете да я покорите. Какво имам предвид под унищожение? Това е продължителната ескалация до употребата на ядрено оръжие", подчерта руският журналист.

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"От началото на тази година нуждата за използване на ядреното оръжие е била спомената повече от 500 пъти. Ако някой умопобъркан говори така, няма да му обръщам внимание, но въпросът беше обсъждан по телевизията, а по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург единият от участниците изтъкна използването на ядрените оръжия като нещо положително, нещо добро", посочи Муратов.

Главният редактор на "Новая Газета" не се изказа ласкаво обаче и за западните лидери.

"Путин много добре познава истинската стойност на европейските лидери. Те му говорят за правата на човека, но руският президент се смее на висок глас, защото те подписват или подписваха в миналото споразумения с Русия за търговията на природен газ, нефт, диаманти и много други неща. Когато говорят на Путин за европейските ценности, той наистина избухва в смях, защото познава истинската стойност на хората, които му проповядваха тези ценности", каза главният редактор на "Новая газета".

Дмитрий Муратов е един от съоснователите на "Новая газета" преди повече от 30 години. Вестникът се превърна в символ на непримиримата независима журналистика в Русия, като разкриваше случаи на нарушаване на човешките права и корупция по високите етажи на властта, отбелязва Би Би Си.

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