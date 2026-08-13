Външно министерство с важна информация за пожара на Халкидики

Към момента в Министерството на външните работи (МВнР) не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара на Халкидическия полуостров. Това събощиха за БТА от пресцентъра на МВнР. Генералното консулство на Република България в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.

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По-рано днес гръцките медии съобщиха за избухването на голям пожар в района на полуостров Касандра – най-югозападното от трите разклонения на Халкидическия полуостров. В зоната има затруднения с трафика, защото мнозина жители и туристи напускат Сивири. Срещу огъня действат 112 пожарникари с три групи горски командоси и 41 пожарни коли. В гасенето от въздуха участват 9 самолета и три хеликоптера.

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