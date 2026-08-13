"Гробищата трябва да бъдат защитени": Вандалска проява срещу католиците в Босна (СНИМКА)

Католическо гробище в град Слимена близо до Травник в Централна Босна е било вандализирано и местната полиция разследва случая, съобщи хърватската медия "Индекс". Инцидентът беше остро осъден от травнишките клонове на хърватската партия HDZ. Според изявление на общинския съвет на партията няколко надгробни камъка са били повредени или унищожени при инцидента, станал в сряда, както се вижда от снимки, публикувани в профила им във Facebook.

Порталът „Травнически вестник“ съобщи, че полицията е реагирала на сигнал и е идентифицирала евентуалния извършител с инициали Д.Г. Разследването продължава.

Политически реакции след случая

„Този ​​акт представлява дълбоко обезпокоителна и неприемлива атака срещу мястото на покой на нашите починали, но също така и срещу фундаментални цивилизационни, морални и социални ценности. Гробищата са места на почит, молитва, възпоменание и достойнство и трябва да бъдат защитени и уважавани, независимо от каквито и да било междуличностни, политически или други различия“, заяви HDZ Босна и Херцеговина.

Те поискаха инцидентът да бъде разследван напълно и виновните да бъдат наказани. ОЩЕ: Оставиха в ареста осквернителя на над 200 надгробни плочи