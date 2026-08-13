Бедствено положение и BG-ALERT в Трявна: Извънредни мерки след взрива в "ЕМКО"

Кметът на Община Трявна Денчо Минев обяви частично бедствено положение в радиус от 500 метра в гористата местност от площадка на "ЕМКО" ООД край село Белица, намираща се в землището на село Станчов хан. Целта е осигуряване на пълна безопасност, гарантиране здравето на хората, прочистване на зоната от страна на Сухопътните войски и недопускане на външни лица.

Мярката идва след взрива и последвалия пожар в оръжейното предприятие на Емилиян Гебрев на 10 август 2026 г. Заповедта за бедственото положение важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок. ОЩЕ: В склада на “ЕМКО“ има още невзривени боеприпаси

Защо се предприемат мерките?

Кметът обяснява в социалната мрежа, че мерките се предприемат, за да могат военните щателно да извършат оглед за останали невзривени боеприпаси и разпръснати метални отломки и властите да са напълно сигурни, че няма да има последващ инцидент в района.

"Няма да бъдат засегнати населени места. В зоната се допускат единствено екипи на МВР, Министерство на отбраната и ПБЗН. Това беше взето като общо решение днес по време на третия кризисен щаб, който се проведе в Община Трявна", казва още кметът на Троян.

Задействат BG-ALERT

Наблюдението на периметъра продължава да се извършва денонощно от екипи на РДПБЗН - Габрово и с помощта на дрон в труднодостъпни места. Към момента няма тлеещи огнища и разпространение на горски пожар, обяви кметът.

"С цел своевременно и масово уведомяване на населението, преминаващите граждани и туристи в застрашената зона, възлагам на Общинския щаб съвместно с МВР, ГДПБЗН И Областния управител при необходимост да задействат националната система за ранно предупреждение BG-ALERT", пише още градоначалникът в социалната мрежа.

Той увери, че няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване, както и че пътищата са отворени за движение за всички МПС.

"Няма отклонения в показателите за качеството на атмосферния въздух и наблюдението на нормите в гр. Плачковци продължава от разположената на място мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда", добавя още Минев. ОЩЕ: Взривове във военни заводи в България: Руски връзки и най-тежките случаи