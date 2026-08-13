По стъпките на България: Румъния възобновява подготовката за еврото

Националната банка на Румъния е готова да възобнови процеса на подготовка за прехода към еврото, но Румъния в момента не отговаря на нито един от необходимите критерии, а преходът към еврото е сложен политически и социален процес, заяви в четвъртък управителят на Националната банка Мугур Исъреску, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Националната банка също е подкрепяла прехода към еврото в миналото, включително чрез истински секретариат.

Защо Румъния прекъсва процеса?

Той посочи, че процесът е бил прекъснат през 2018 г. и припомни, че Румъния е изпълнила критериите през 2014 г., но външният контекст не е бил благоприятен на фона на гръцката криза и кризата в еврозоната. ОЩЕ: Бетовен, Да Винчи или Мария Калас: Еврото с нов дизайн, гласувайте за своя фаворит (СНИМКИ)

Няма да е лесно

„Преходът към еврото не е лесна обмяна на валута. Нека обменим леите за валута. Не, това е сложен политически процес. Той има както политически, така и социални компоненти. Той се простира върху цялото общество. И не можем да го направим сами. Ние имаме важна роля, да речем, но правителството, парламентът, те ще решат това. Ние можем да допринесем за правилното формулиране на пътя“, обясни Мугур Исареску. ОЩЕ: Край на цените в лев и евро едновременно: Двойните етикети отпадат