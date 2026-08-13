За трети път днес: Дрон навлезе в румънското въздушно пространство

Румънското министерство на отбраната съобщи, че системата му за радарно наблюдение е засякла въздушна цел близо до границата с Украйна по р. Дунав днес следобед, предаде Аджерпрес. Целта е била засечена в 15:17 ч. местно (и българско) време, като в отговор три минути по-късно два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили са излетели от румънската база „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията.

Издадено е било и предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча. Според Министерството целта е навлязла в румънското въздушно пространство на около 3,5 км от селището Килия Веке и е напуснала в посока Украйна 12 минути по-късно.

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Това е третият инцидент с нарушаване на румънското въздушно пространство днес. Румъния вдигна във въздуха изтребители в отговор на група от пет въздушни цели, засечени в 1:27 ч. в района на Измаил. Малко след 9 сутринта изтребители бяха изпратени да проследят въздушна цел в северната част на окръг Тулча.

Пилоти на изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили свалиха на 24, 25 и 26 юли три дрона, които навлязоха във въздушното пространство на страната, а руският посланик беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.

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Същевременно Москва заяви, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство, са "неоснователни". В интервю за румънската телевизия Диджи 24 преди няколко дни Михайло Подоляк, който е основният съветник на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че Русия целенасочено изпраща дронове във въздушното пространство на Румъния.

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