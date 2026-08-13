Малък кораб се запали край Турция: Всички пътници скочиха в морето (ВИДЕО)

Пътнически кораб се е запалил край югозападния турски крайбрежен град Фетхие в четвъртък сутринта. Инцидентът е принудил всички 115 пътници, включително деца, да скочат в морето с спасителни жилетки, преди да бъдат спасени от екипи на бреговата охрана и пожарната, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Няма съобщения за жертви. Двама души обаче са били откарани в болница за лечение, след като са били засегнати от дим от пожара, докато децата на борда на лодката са преминали превантивни медицински прегледи, според Анадолската агенция.

Как започнало всичко?

Съобщава се, че пожарът е избухнал в кухнята на кораба, преди бързо да се разпространи из целия плавателен съд, който е бил сериозно повреден.

Започнала е операция по изтегляне на кораба до брега, докато властите разследват обстоятелствата около пожара и причината за него.

Fethiye açıklarında 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde çıkan yangında, yolcular denize atladı. pic.twitter.com/vJh5Cu0ZXg — Pusholder (@pusholder) August 13, 2026

Подробности за лодката

Според информация в социеалните мрежи пожарът е избухнал в туристическа екскурзионна лодка, превозваща пътници, в залива Катранджи близо до Фетхие в турската провинция Мугла. Кадрите покзавт как плавателния съд е обхвана от пламъци, а гъст и черен дим се разпостира над лодката. ОЩЕ: Товарен кораб от Абу Даби е нападнат във водите на Катар (ВИДЕО)