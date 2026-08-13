"Имаме 1%": Зеленски говори откровено за най-голямото предизвикателство от началото на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още има съмнения относно това как точно ще бъде изпълнено обещанието на американския президент Доналд Тръмп да даде лиценз на Украйна за производство на ракети за системата "Пейтриът".

"Надявам се да го получим [лиценза]. Ако ни продадат 5% [от ракетния арсенал, който би позволил на Украйна да спира руските ракетни атаки], ще преживеем зимата и ще спасим живота на хората. Ние имаме 1%", каза Зеленски в интервю за CNN, публикувано днес, 13 август. И добави, че все още няма споразумение. "За мен това е голямо предизвикателство, едно от най-големите от началото на тази война", каза той. Той говори откровено за всекидневните усилия, които прави, за да получи ракети-прехващачи. " С това живея всеки ден: от 1% до 5%. Имам няколко месеца и милиони телефонни обаждания... Опитвам се да разменя нещо за ракети. Правя някои неща, които дори не мога да споделя. Това не означава, че са извън закона. Но не мога да говоря за това." "Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"

На 8 юли, на пресконференция със Зеленски в Анкара, американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ могат да предоставят на Украйна лиценз за производство на тези ракети. Но на 30 юли в интервю за FT Тръмп вече каза, че "това е абсолютно изключително оръжие", поради което САЩ трябва да внимават на кого дават лиценз за него.

Изглежда, че в момента няма яснота по този въпрос и САЩ не казват категорично нито "да", нито "не" за лиценза. "Украинците ще направят "Пейтриът" по-евтин и по-добър": От какво наистина се уплашиха САЩ?