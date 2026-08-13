"Неприемливо е да се противопоставят": СЕМ след думите на Иво Христов за БНР и БНТ

Съветът за електронни медии намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Позицията на медийния регулатор идва след думите на вицепремиера Иво Христов, който в свое участие по БНТ в четвъртък сутрин обяви, че националната телевезия е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи, което е трудно да каже и за Българското национално радио.

БНР е на първо място по обществено доверие

От СЕМ обръщат внимание, че Българското национално радио е на първо място по обществено доверие съгласно последния доклад на института Ройтерс и е информационният лидер в радиоефира. ОЩЕ: "Христов да съобщи какво ще ни прави": Реакция от Силвия Великова след думите на вицепремиера по адрес на БНР

"БНР се радва на огромна аудитория в своите дигитални канали, което означава, че е сред най-разпознаваемите и предпочитани източници на новини и актуална информация. Българското националното радио е представено на най-високо ниво в Европейският съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост", посочват от СЕМ.

Според тях подобни са и обществените оценки за Българската национална телевизия, която също е сред водещите по обществено доверие.

Напомняне от СЕМ

Съветът за електронни медии припомня, че Европейският акт за свободата на медиите изрично предвижда укрепване на независимостта на обществените медии, заради значимата роля, която имат за демократичното функциониране на обществото. ОЩЕ: БНТ е супер, БНР не става: За един ден вицепремиер опорочи плана на Радев за медиите