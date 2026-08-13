Румънската прокуратура се заема с дроновете

Прокуратурата към Апелативния съд в румънския град Констанца е поела случая с дрона, открит в местността Тераса Тинеретулуй в Костинещи, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на съобщение на Министерството на националната отбрана в четвъртък.

Министерството заявява, че е било информирано около 8:30 часа за наличието на фрагмент от този въздушен дрон. „Около 10:40 часа бреговата охрана е поискала подкрепата на румънските военноморски сили за намеса с екип от водолази за бойни действия по EOD. След проверките екипът за EOD е установил, че фрагментът не представлява пиротехнически риск. Той е предаден на бреговата охрана“, се казва в изявление, изпратено до румънската агенция.

„Около 8:15 ч. е получено обаждане на 112, в което се съобщава за евентуален дрон в района на Тинеретулуй - Костинещ. ОЩЕ: Отново: Морето изхвърли дрон на плаж в Румъния

Дроновете от войната в Украйна в Румъния

Напоследък дроновете от войната в Украйна зачестиха в Румъния.

Само за вчерашния ден румънски военни водолази са унищожили два руски дрона тип „Гербера“, открити да се носят в изключителната икономическа зона на страната в Черно море, близо до офшорния газов проект „Нептун Дийп“. Това съобщи министърът на отбраната на Румъния Раду Мирутa във вторник, предаде Reuters.

През юли румънски изтребители F-16 свалиха три руски дрона, нарушили въздушното пространство на страната в рамките на три последователни дни. ОЩЕ: Румъния унищожи два дрона до важна газова платформа в Черно море (ВИДЕО)