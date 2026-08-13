"Няма касова бележка, която късаш, щом жертвата те разочарова": Еди Рама защити Зеленски, въпреки думите му за Косово

"Колко жалко е да изпуснеш от поглед простата истина, че свободата не работи на принципа на кешбека. Да се ​​противопоставиш на агресивна война и да отстояваш справедлив мир не е касова бележка, която късаш, щом жертвата на варварска агресия те разочарова", написа в социалната мрежа Х премиерът на Албания Еди Рама по повод думите на украинския президент Володимир Зеленски за Косово в полза на Сърбия.

Зеленски е приятел, но греши за Косово

Рама нарича Зеленски свой приятел, въпреки че според него той не е прав за Косово.

Той е на мнение, че Украйна наистина греши по въпроса за Косово, но същевременно смята, че правото ѝ да бъде свободна остава неоспоримо. "Борбата за това право означава борба за Европа и за самите нас", заявява Рама.

"И за щастие, Албания не е дребнав човек, който смята кой на кого какво дължи, а е „Европа на Балканите“, която показва пътя чрез вярата си в свободата, демокрацията и мира, както и чрез силата на своя пример", посочва още той. ОЩЕ: Politico: Зеленски с гаф на Балканите - защо Вучич е толкова важен за Украйна (ВИДЕО)

My dear friend Volodymyr Zelensky stood in Belgrade and said Ukraine has not changed its position and will not recognize Kosova. Within the hour, the loudest folk nationalists in Tirana and Pristina were already reaching for the geopolitical calculator: perhaps we should punish… — Edi Rama (@ediramaal) August 13, 2026

Критики към в Албания и Косово

Еди Рама обаче отправя критики към гласовете в Албания, които по думите му "още в същия час най-шумните фолклорни националисти в Тирана и Прищина са се впуснали да правят геополитически сметки, че може би трябва да накажем Украйна, да спрем да подкрепяме свободните и да скърбим за бомбардираните. "Най-безразсъдните сред тях ни разкритикуваха остро, че не се отказваме от Украйна. Някои дори се обявиха в подкрепа на Русия!", възмущава се още албанският премиер. ОЩЕ: Зеленски ядоса Косово: Кметът на Прищина свали украинското знаме (ВИДЕО)