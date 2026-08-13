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"Няма касова бележка, която късаш, щом жертвата те разочарова": Еди Рама защити Зеленски, въпреки думите му за Косово

13 август 2026, 15:19 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Няма касова бележка, която късаш, щом жертвата те разочарова": Еди Рама защити Зеленски, въпреки думите му за Косово

"Колко жалко е да изпуснеш от поглед простата истина, че свободата не работи на принципа на кешбека. Да се ​​противопоставиш на агресивна война и да отстояваш справедлив мир не е касова бележка, която късаш, щом жертвата на варварска агресия те разочарова", написа в социалната мрежа Х премиерът на Албания Еди Рама по повод думите на украинския президент Володимир Зеленски за Косово в полза на Сърбия. 

Зеленски е приятел, но греши за Косово

Рама нарича Зеленски свой приятел, въпреки че според него той не е прав за Косово. 

Той е на мнение, че Украйна наистина греши по въпроса за Косово, но същевременно смята, че правото ѝ да бъде свободна остава неоспоримо. "Борбата за това право означава борба за Европа и за самите нас", заявява Рама. 

"И за щастие, Албания не е дребнав човек, който смята кой на кого какво дължи, а е „Европа на Балканите“, която показва пътя чрез вярата си в свободата, демокрацията и мира, както и чрез силата на своя пример", посочва още той.  ОЩЕ: Politico: Зеленски с гаф на Балканите - защо Вучич е толкова важен за Украйна (ВИДЕО)

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Критики към в Албания и Косово

Еди Рама обаче отправя критики към гласовете в Албания, които по думите му "още в същия час най-шумните фолклорни националисти в Тирана и Прищина са се впуснали да правят геополитически сметки, че може би трябва да накажем Украйна, да спрем да подкрепяме свободните и да скърбим за бомбардираните. "Най-безразсъдните сред тях ни разкритикуваха остро, че не се отказваме от Украйна. Някои дори се обявиха в подкрепа на Русия!", възмущава се още албанският премиер. ОЩЕ: Зеленски ядоса Косово: Кметът на Прищина свали украинското знаме (ВИДЕО)

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Косово Албания Еди Рама Володимир Зеленски война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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