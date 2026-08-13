"Евровизия е магия": DARA поздрави Бургас за домакинството на конкурса (ВИДЕО)

Победителката на „Евровизия 2026” – българската певица DARA, поздрави Бургас за домакинството на следващото издание на песенния конкурс.

„Честито, Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена „Евровизия”. Всички погледи в момента и догодина ще са във вас. Много се радвам, че най-накрая „Евровизия” ще се завърне първо на Балканите и второ - на море, защото отдавна не е била. Със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море. Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка! Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото „Евровизия” е магия. Вие също я притежавате! Честито, Бургас!”, каза изпълнителката на „Bangaranga”.

Припомняме, че днес беше анонсирано, че морският град ще посрещне „Евровизия 2027”.