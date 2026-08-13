Пленкович пее песни с няколко министри: Кой е проблемният в компанията? (ВИДЕО)

Хърватската медия "Индекс" съобщава за запис на премиера на Хърватия Андрей Пленкович, придружен от няколко министри, в който той пее хитовете на Оливер Драгоевич. Събирането е заснето близо до Син, в Брназе, в къщата на Иво Вукасович-Парин, който е дългогодишен, уважаван участник в традиционния хърватски рицарски турнир „Синя алка“. Видно от кадрите компанията се забавлява през отпускарския месец август.

Кой е проблемният в компанията?

Вукасович обаче е известен на обществеността и със случай от 2020 г. След като е причинил пътнотранспортно произшествие в Брназе под въздействието на алкохол, полицията е разследвала и подозрението, че се е опитал да подбуди тогавашния началник на полицейското управление в Син Мислав Филипович-Гърчич да злоупотреби с положението и властта си, пише „Слободна Далмация“.

Според информация от полицията в Сплит към този момент, Вукасович е предизвикал верижна реакция с Пасата си около 18:30 часа. Той не е спрял навреме и е ударил колата пред себе си, която след това е ударила съседното превозно средство. При инцидента няма пострадали, но има материални щети. Полицията е измерила нивото на алкохол в кръвта му с алкохолен тест – 1,26 промила.

Близост с Пленкович

Говорейки за случая, Вукасович също така подчерта близостта си с премиера. Той твърди, че някои хора са били обезпокоени от факта, че Пленкович преди това е обядал с него.

„Свикнал съм с тези удари под кръста и трябва да кажа, че мнозина са недоволни, че премиерът Пленкович, който, както виждате, беше преизбран, обядва лично с мен и каза, че за него е чест да бъде в истинско хърватско семейство“, каза той тогава пред „Слободна Далмация“. ОЩЕ: Инерцията в Хърватия срещу България: Рашко Иванов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)