Автомати, гранати и т.н.: В Косово конфискуваха оръжие на 7 места в страната (СНИМКИ)

Чрез публикация във Фейсбук министърът съобщи, че оръжията, конфискувани днес в Северно Косово, са разяснили на международната общност плана на Сърбия за анексиране на Северно Косово чрез операцията от 24 септември: Напрежението расте: Полицията в престрелка с най-малко 30 въоръжени в Северно Косово

"Ръчни гранати, експлозиви, противопехотни мини, мини с дистанционно управление, детонатори и торбички с различни устройства - същото военно оборудване като това, заловено в Банска и по-рано в Звечан, изясняват за нас и за международната общност мащаба на сръбския план за анексиране на Севера чрез терористична агресия", написа той.

Оръжието е открито по време на акция на косовската полиция на 7 различни локации, сподели Свечла.

#Serbia / #Kosovo 🇷🇸🇽🇰: Security Forces discovered a cache of weapons during the investigations following the armed attack in #Banjska.



Several Yugoslavian/Serbian M80 'Zolja' anti-tank weapons, MRUD landmines, Zastava M70B1 rifle, 7.62x39mm&.338 Lapua ammo were captured. pic.twitter.com/OKNSPHIMfR