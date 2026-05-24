Войната в Украйна:

Бокс НА ЖИВО: Олександър Усик - Рико Верхувен, мачът започва!

24 май 2026, 1:07 часа 4998 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Бокс НА ЖИВО: Олександър Усик - Рико Верхувен, мачът започва!

Световният шампион в тежка категория на WBC Олександър Усик ще защитава пояса си срещу кикбокс легендата Рико Верхувен тази вечер (23 май) в уникална галавечер край Пирамидите в Гиза, Египет. Битката за световната титла се очаква да започне около 01:00 часа българско време, като ще можете да проследите мача Усик - Верхувен НА ЖИВО в Actualno.com!

Олександър Усик - Рико Верхувен: Къде да гледаме битката за титлата на WBC

Преди мача Усик - Верхувен

Усик не се е качвал на ринга от юли 2025 година, когато нокаутира Даниел Дюбоа в петия рунд и затвърди статута си на доминант в тежката категория, притежавайки поясите на WBA, WBC, WBO, IBO, IBF и The Ring. В последните четири години Усик записа шест победи, включително по две над Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Дюбоа.

Още: Усик предизвика Фюри: Братко, готов съм! Kъдето кажеш – Лас Вегас, Ню Йорк, Саудитска Арабия

Усик - Верхувен

За Верхувен това ще бъде сериозно предизвикателство извън комфортната му зона. Нидерландецът има само един професионален боксов мач – нокаут във втория рунд през 2014 г. След като напусна GLORY след успешна защита срещу Артьом Вахитов през юни 2025-а, той води разговори и с UFC за евентуален двубой срещу Дерик Люис, но до подпис не се стигна.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Усик изрази уважение към бъдещия си съперник, подчертавайки, че върхът в който и да е спорт изисква изключителен характер и постоянство. Верхувен от своя страна заяви, че дългогодишното му господство в кикбокса не е намалило глада му за нови върхове.

Още: Кубрат Пулев има идеалната възможност да се пенсионира сега - и не трябва да я изпуска

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Рико Верхувен Олександър Усик бокс
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес