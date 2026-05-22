Над 80% от бездомните животни в Турция са прибрани, остри критики и протести

22 май 2026, 11:02 часа
Снимка: Thinkstock/ Guliver
81% от бездомните животни в Турция вече са прибрани, обяви вътрешният министър на Турция Мустафа Чифтчи по време на представянето на мобилно приложение за връзка с екипите на спешния телефон 112. То ще позволява и подаване на сигнали за бездомни животни чрез изпращане на техни снимки, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. 

"Във всичките 81 окръга на Турция са прибрани общо 81% от бездомните животни. Извън приютите са останали 19% от бездомните животни. Процесът по прибирането им е важен с оглед както на сигурността на гражданите, така и здравето на самите животни“, заяви министърът и увери, че животните ще бъдат настанявани в модерни приюти. 

Освен за бездомни животни чрез новото мобилно приложение ще могат да бъдат подавани и сигнали за ранени животни. 

В Турция беше приет закон, според който милиони бездомни кучета ще бъдат настанени в приюти. Валийството на Истанбул, например, издаде заповед бездомните животни в мегаполиса да бъдат прибрани до края на май 2026 г.

Новите мерки предизвикаха масови протести на любителите на животни и остра критика от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП). Поддръжниците му от своя страна изразиха опасения, свързани с нападения на бездомни улични кучета, инциденти и разпространението на бяс. Подобни случаи, някои от които с трагичен завършек, станаха обществено достояние и предизвикаха протести с искания за прочистване на улиците от бездомните кучета, което доведе и до приемането на закона. Активистите за правата на животните обаче настояват за засилване на кампаниите за кастрация като алтернатива на масовото настаняване в приюти.

Елена Страхилова
