Босненец стана част от руската армия, но го плениха (ВИДЕО)

Мъж на име Селвер Хрустич от Босна и Херцеговина се присъединил към руската армия, но беше заловен в Украйна, където даде изявление пред украинския портал UNITED24 Media, предаъде хърватската медия "Индекс". На 17 януари украинският портал UNITED24 Media публикува признанието на Селвер Хрустич от Босна и Херцеговина, който заяви, че се е присъединил към руската армия през септември 2025 г. Според съобщенията е бил заловен от украинските сили на неизвестна дата.

В публикацията се казваше, че това е неговият начин да избяга от това, което се твърди, че са проблеми със закона в Европа, без да се уточнява къде.

UNITED24 Media е част от инициативата, стартирана от президента на Украйна Володимир Зеленски през 2022 г., и се координира от екипа на Министерството на дигиталната трансформация на Украйна.

Баща му не знаел къде е

Баща му Фахрудин Хрустич заяви пред Detektor , че не одобрява синът му да отива на война, но че най-важното за него е да е жив.

„Не одобрявам присъединяването към руската армия.“ Така започна изявлението си за „Детектор“ Фахрудин Хрустич, чийто син Селвер в момента е държан в плен в Украйна.

„Не съм за никаква война, той не трябваше да си тръгва. Но той взе решение и си тръгна. Гордея се с него, че взе това решение самостоятелно и не се намесвам в тези решения“, каза Фахрудин Хрустич в телефонен разговор.

„Той не каза, че е в армията. Каза, че е в Москва.“ Фахрудин Хрустич, който не е знаел, че синът му е военнопленник, е казал, че е бил изненадан от факта, че синът му е попаднал в армията и в плен, и че първата му мисъл е била „защо не ме е попитал“. Той обясни още, че синът му е отишъл в Русия „някъде през септември“ на 2025 г. ОЩЕ: Изнасилен и с извадено око: Поредна история за руски войници и командването им (ВИДЕО)