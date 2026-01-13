Лайфстайл:

Изнасилен и с извадено око: Поредна история за руски войници и командването им (ВИДЕО)

Руски войници са били измъчвани, отделно са заплашвани да бъдат убити от командването си. Има случай и на изнасилване, като жертвата е загубила окото си. И всичко това - заради "културата" на руското военно командване по отношение на войната в Украйна. Зверското отношение е прилагано към войници, които "незаконно" са отсъствали от служба - думичката в руския военен жаргон е "самоубили се".

Видеокадри и снимки какво става в руското военно поделение (21634) на 143-ти мотострелкови полк в село Сергеевка, Усурийска община на Приморски край, публикува адвокат Максим Чихунов в социалните мрежи. Той е юрист, опитващ се да осигури правна защита на жертвите.

Един от младите мъже, коит са жертви, разказва, че е бил изнасилен с дилдо, защото е отказал да плати 300 000 рубли на командирите си. Той е бил заплашван и със "зануляване" (да бъде убит от своите) след като бъде пратен на бойна мисия в Украйна и е бил бит, което е довело до загуба на око.

Освен това, войници са държани в клетки във военната база и са изпращани на война в Украйна с патерици и с ампутирани крайници, според данни на правозащитника. Чихунов е подал жалба в руската прокуратура и очаква развитие по нея.

Ивайло Ачев
