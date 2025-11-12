Любопитно:

Български бизнесмен в центъра на оръжейна схема за Украйна и подкуп от 1 млн. евро в Румъния

12 ноември 2025, 16:06 часа 274 прочитания 0 коментара
Властите в Румъния арестуваха бивш сенатор за предполагаем опит да предложи подкуп от 1 милион евро на министъра на отбраната в северната ни съседка Йонуц Мощяну, за да улесни той сделка за оръжие, която би могла да бъде финансирана по неправомерен начин от програма на Европейския съюз. Схемата е била да се закупят руски снаряди в Казахстан, да се внесат в Румъния, да се ремонтират и да им се сложи румънски етикет, а след това да се продадат на Украйна чрез посредник в България.

Идеята е да се създаде схема за бъдещ бизнес, който да получи финансиране от програмата на ЕС "Rearm Europe", стартирана през март 2025 г. с цел подкрепа на производството на оръжие в 27-те страни членки. Тя дава възможност на държавите членки да инвестират до 800 млрд. евро допълнително в отбраната и да създадат отбранителна промишленост на ЕС, за да отговорят по-добре на производствените изисквания и нуждите от разполагане на сили. Ключовите компоненти включват финансови инструменти като SAFE, който предоставя до 150 млрд. евро кредити за инвестиции в отбраната.

Руските снаряди се използват широко в Украйна, но не се произвеждат в страните от ЕС.

Кой е българският бизнесмен?

Румънската служба на Радио "Свободна Европа/Свобода" (RFE/RL) е разговаряла с две ключови фигури по случая. Едната описва как е била потърсена от бившия сенатор Мариус Овидиу Исайла, а другата – от български бизнесмен на име Роман Ангелов.

Снимка: Getty Images

В началото на октомври Ангелов е водил делегация, която се е срещнала с директора на „Ромтехника” – компания за търговия с оръжие, която представлява румънското министерство на отбраната, с цел да се възползва от контактите й в Казахстан.

"Подозрителна" оферта

"Те ми предложиха сделка", разказва шефът на „Ромтехника” Разван Минцу пред RFE/RL. „Ние щяхме да вземем боеприпаси от Казахстан и да ги препродадем на тях". Но Минцу казва, че офертата му се е сторила „подозрителна” и че е отхвърлил предложението.

Според доклад на румънските прокурори бившият сенатор Исайла се е обърнал към посредник, за да се опита да подкупи министъра на отбраната Йонуц Мощяну, за да улесни сделката. Посредникът се оказва политикът Октавиан Берчану, който се е превърнал в информатор и е направил 17 тайни записа за правоохранителните органи на срещите си с Исайла.

"Става въпрос за група, която иска да внесе руски или руски тип боеприпаси в Румъния, които след това да изнесе в България и оттам в Украйна. Всичко (закупено) с пари от Европейския съюз", разказва Берчану. "Те ми предложиха 10 милиона евро, за да стана част от тази група. Това е методът - те предлагат впечатляващи суми на политиците, за да ги привлекат".

Записите на бившия румънски сенатор

Изявленията на Исайла в стенограмите от записите, направени от Берчану, публикувани на 10 ноември от румънския уебсайт Gandul, сочат, че той е работил с други хора – често се позовава на „нас“ и намеква за големи суми пари и политическо влияние. В един момент е цитиран да казва: „Аз съм този, който отваря вратата! И аз отварям вратата за вас: НАТО, посолството на САЩ, Германия".

В друг разговор Исайла казва на Берчану: "Кажи ми колко ти трябва и вечерта... след 24 часа ще имаш всичките пари".

Снимка: president.gov.ua

Исайла също е цитиран да описва как ще работи схемата. „Купуваме от Казахстан, сами ги разглобяваме, докарваме ги разглобени тук... сглобяваме ги, боядисваме ги, подреждаме ги и румънската държава ги продава".

"Милиардери за една нощ"

В стенограмите Исайла също така предполага, че подобна схема вече е била приложена в Албания, превръщайки участниците в нея в "милиардери за една нощ".

Министърът на отбраната в северната ни съседка Мощяну публикува пост в социалните мрежи, че "едно лице се е опитало да купи влиянието ми с един милион евро, за да улесни сключването на договор с "Ромтехника". Категорично отказах всякаква среща с това лице".

Докато Исайла е задържан за 30 дни, местонахождението на българския бизнесмен Роман Ангелов е неизвестно. Той е единственият акционер в компанията "София Арм Тех", която миналата година получи лиценз за международна търговия с оръжие, пише Радио "Свободна Европа/Свобода". 

Справка в Търговския регистър по трите имена на бизнесмена показва, че той е управител на "София Арм Тех" ЕООД, чийто капитал е 99 750 лева. Едноличен собственик на капитала е от 2018 г. Компанията не е посочила никаква дейност в документите, които е подала в Търговския регистър след учредяването си през 2020 г. Според регистъра тя има осем служители.

Няма коментар по темата от компанията, нито от самия Ангелов.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Румъния Казахстан Русия оръжие война Украйна оръжие Украйна български бизнесмен превъоръжаване Европа
