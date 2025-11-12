Български бизнесмен в центъра на оръжейна схема за Украйна и подкуп от 1 млн. евро в Румъния

Властите в Румъния арестуваха бивш сенатор за предполагаем опит да предложи подкуп от 1 милион евро на министъра на отбраната в северната ни съседка Йонуц Мощяну, за да улесни той сделка за оръжие, която би могла да бъде финансирана по неправомерен начин от програма на Европейския съюз. Схемата е била да се закупят руски снаряди в Казахстан, да се внесат в Румъния, да се ремонтират и да им се сложи румънски етикет, а след това да се продадат на Украйна чрез посредник в България.

Идеята е да се създаде схема за бъдещ бизнес, който да получи финансиране от програмата на ЕС "Rearm Europe", стартирана през март 2025 г. с цел подкрепа на производството на оръжие в 27-те страни членки. Тя дава възможност на държавите членки да инвестират до 800 млрд. евро допълнително в отбраната и да създадат отбранителна промишленост на ЕС, за да отговорят по-добре на производствените изисквания и нуждите от разполагане на сили. Ключовите компоненти включват финансови инструменти като SAFE, който предоставя до 150 млрд. евро кредити за инвестиции в отбраната.

Руските снаряди се използват широко в Украйна, но не се произвеждат в страните от ЕС.

Кой е българският бизнесмен?

Румънската служба на Радио "Свободна Европа/Свобода" (RFE/RL) е разговаряла с две ключови фигури по случая. Едната описва как е била потърсена от бившия сенатор Мариус Овидиу Исайла, а другата – от български бизнесмен на име Роман Ангелов.

В началото на октомври Ангелов е водил делегация, която се е срещнала с директора на „Ромтехника” – компания за търговия с оръжие, която представлява румънското министерство на отбраната, с цел да се възползва от контактите й в Казахстан.

"Подозрителна" оферта

"Те ми предложиха сделка", разказва шефът на „Ромтехника” Разван Минцу пред RFE/RL. „Ние щяхме да вземем боеприпаси от Казахстан и да ги препродадем на тях". Но Минцу казва, че офертата му се е сторила „подозрителна” и че е отхвърлил предложението.

Според доклад на румънските прокурори бившият сенатор Исайла се е обърнал към посредник, за да се опита да подкупи министъра на отбраната Йонуц Мощяну, за да улесни сделката. Посредникът се оказва политикът Октавиан Берчану, който се е превърнал в информатор и е направил 17 тайни записа за правоохранителните органи на срещите си с Исайла.

"Става въпрос за група, която иска да внесе руски или руски тип боеприпаси в Румъния, които след това да изнесе в България и оттам в Украйна. Всичко (закупено) с пари от Европейския съюз", разказва Берчану. "Те ми предложиха 10 милиона евро, за да стана част от тази група. Това е методът - те предлагат впечатляващи суми на политиците, за да ги привлекат".

Записите на бившия румънски сенатор

Изявленията на Исайла в стенограмите от записите, направени от Берчану, публикувани на 10 ноември от румънския уебсайт Gandul, сочат, че той е работил с други хора – често се позовава на „нас“ и намеква за големи суми пари и политическо влияние. В един момент е цитиран да казва: „Аз съм този, който отваря вратата! И аз отварям вратата за вас: НАТО, посолството на САЩ, Германия".

В друг разговор Исайла казва на Берчану: "Кажи ми колко ти трябва и вечерта... след 24 часа ще имаш всичките пари".

Исайла също е цитиран да описва как ще работи схемата. „Купуваме от Казахстан, сами ги разглобяваме, докарваме ги разглобени тук... сглобяваме ги, боядисваме ги, подреждаме ги и румънската държава ги продава".

"Милиардери за една нощ"

В стенограмите Исайла също така предполага, че подобна схема вече е била приложена в Албания, превръщайки участниците в нея в "милиардери за една нощ".

Министърът на отбраната в северната ни съседка Мощяну публикува пост в социалните мрежи, че "едно лице се е опитало да купи влиянието ми с един милион евро, за да улесни сключването на договор с "Ромтехника". Категорично отказах всякаква среща с това лице".

Докато Исайла е задържан за 30 дни, местонахождението на българския бизнесмен Роман Ангелов е неизвестно. Той е единственият акционер в компанията "София Арм Тех", която миналата година получи лиценз за международна търговия с оръжие, пише Радио "Свободна Европа/Свобода".

Справка в Търговския регистър по трите имена на бизнесмена показва, че той е управител на "София Арм Тех" ЕООД, чийто капитал е 99 750 лева. Едноличен собственик на капитала е от 2018 г. Компанията не е посочила никаква дейност в документите, които е подала в Търговския регистър след учредяването си през 2020 г. Според регистъра тя има осем служители.

Няма коментар по темата от компанията, нито от самия Ангелов.