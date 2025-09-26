5% от БВП за отбрана: Мисията (не)възможна за България?

България ще изготви национален план за изпълнение на решението на срещата на върха на НАТО в Хага, според което съюзниците трябва да увеличат военните си разходи до 5% от БВП. Това става ясно от отговора на министъра на отбраната Атанас Запрянов на въпрос на депутата от "Продължаваме промяната – Демократична България" Ивайло Мирчев.

Решението от Хага предвижда 3,5% от БВП да бъдат насочени към основни разходи за отбрана, а останалите 1,5% – към инвестиции в сигурността, включително в инфраструктура. Така НАТО поставя безпрецедентно висока летва пред страните членки. Запрянов подчертава, че средствата ще се разпределят както за изграждане на национални отбранителни способности, така и за участие в колективни проекти на Алианса.

От 2% до 5% - възможно ли е?

В момента България харчи приблизително 1,9–2% от БВП за отбрана – около 3,2 млрд. лв. годишно. Ако бъде достигната целта от 5%, разходите ще трябва да нараснат повече от два пъти и половина – до около 8 млрд. лв. годишно, при сегашния размер на икономиката. От тях 3,5% ще бъдат насочени към основни разходи за отбрана, а 1,5% – към инвестиции в инфраструктура и сигурност.

Министър Запрянов подчертава, че това е най-високото ниво на изисквания към страните членки досега, значително надхвърлящо стария праг от 2%. Според него средствата ще се насочват както към изграждане на национални способности, така и към участие в колективни проекти на НАТО.

Европейското финансиране като буфер

В паралел с изискванията на Алианса, Европейският съюз въведе инструмент SAFE (Security and Action for Europe), чрез който ще се подкрепят отбранителни инвестиции. За България е предвиден индикативен пакет от около 3,26 млрд. евро.

Запрянов уточнява, че до края на ноември 2025 г. Министерството на отбраната трябва да изготви списък с конкретни проекти, които могат да получат финансиране. Ако бъдат одобрени, те ще облекчат частично натиска върху националния бюджет.

Министърът обяснява, че окончателният национален план ще бъде готов през първото тримесечие на 2026 г., след като Министерството на финансите изготви актуализираната средносрочна прогноза за периода 2027–2028 г. Планът ще се базира на вече приетите стратегически документи – Програмата за развитие на отбранителните способности до 2032 г. и Програмата за инвестиции в отбрана до 2032 г.

Голямото предизвикателство – балансът в бюджета

Запрянов признава, че рязкото увеличение на военните разходи трябва да бъде съгласувано с макроикономическите показатели и да не застраши финансирането на други ключови обществени сектори. По думите му целта е "да се постигне баланс между нуждите на армията и възможностите на държавата".