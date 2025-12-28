Гръцките фермери подновиха протестите

Фермерите възобновиха протестите, след като те бяха отслабени по време на коледните празници, съобщава "Катимерини". Подновените действия отново нарушиха ключови транспортни маршрути, въпреки че сред протестиращите се появиха различия относно това дали да се води диалог с правителството. Още: Нови блокади в Гърция: Фермери затвориха основна магистрала и граничен пункт

Къде са блокадите?

Снимка: Getty images

На главната магистрала север-юг на Гърция близо до Солун, лентите за Атина останаха затворени на пункта за тол такси Малгара, след като бяха отворени отново за пътуване по време на празниците. Очаква се движението за Солун да бъде затворено символично в понеделник, 29 декември, докато двете посоки ще бъдат отворени отново във вторник, за да се улесни пътуването след Рождество Христово.

В Тесалия, най-големият селскостофпански регион на страната, фермерите отново затвориха на надлеза Лариса близо до Никея, който беше отворен на Коледа. Планирани са допълнителни действия на 28 и 29 декември, включително временно премахване на бариерите за таксуване в Макрихори и пълно затваряне на близките околовръстни пътища.

Блокадите бяха възстановени и в Патра, Западна Гърция, пренасочвайки трафика към местните пътища. На граничния пункт Промахон с България движението на камиони остана блокирано, като шофьорите съобщават за опашки над 15 километра от българска страна. Граничният пункт ще бъде отворен отново за всички превозни средства в навечерието на Нова година и на Нова година.

