Българите да внимават: 2000 евро глоба за непочистен имот

С цел пожарна безопасност и превенция системно неглижираните и непочистени имоти вече няма да се толерират. Нещо повече - такива недобросъвестни собственици ще плащат солени глоби.

Така нов законопроект по темата, озаглавен "Активна борба", дело на гръцкото Министерство на климатичните кризи, предвижда налагането на финансови санкции до 2000 евро за непочистени имоти.

Това засяга освен всички гръцки граждани, и много българи, които притежават имоти в южната ни съседка.

Проверки по документи и на място

Измененията в закона въвеждат нова рамка за почистване на терени с цел превенция на пожари. Освен това Националния регистър за спазване на противопожарните мерки вече няма да е само формален, а ще бъде свързан с декларации, проверки и намеси на компетентните органи.

Гръцките власти са решили да удължат срока за почистване и деклариране на имотите до 15 юни. Собствениците са длъжни да почистват терените си от 1 април до 15 юни и да ги поддържат през целия пожароопасен сезон.

Според законопроекта общините ще уведомяват собствениците, ще извършват проверки и при нарушения ще могат да пристъпват към служебно почистване.

Пожарната служба ще налага глоби и санкции както за непочистване, така и за неподаване на декларация, пише Дарик.

Санкциите

Законопроектът въвежда санкции са в размер на 1 евро на кв. м за непочистен имот (минимум 200 евро, максимум 2 000 евро), както и на 100 евро при неподаване на декларация, ако почистването все пак е извършено.

Има предвидени поощрения за отзивчивост - ако нарушението бъде отстранено незабавно, глобата може да бъде намалена.

Законът предвижда бързи механизми за намеса при висок риск от пожари, включително служебно почистване без съгласието на собственика, както и гъвкавост при удължаване на сроковете при неблагоприятни климатични условия.

За хората, които не желаят да оформят документите си онлайн, е осигурена и възможност за подаване на декларации на хартия.