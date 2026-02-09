Сръбски политик иска сърбите да ревнуват Путин от българите (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на Европейското движение в Сърбия Владимир Меджак изглежда иска накара сърбите да ревнуват руския диктатор Владимир Путин от българите. За разбитото сръбското сърце той говори в интервю за сръбския портал "Радар", предаде македонската медия "Рацин". "Често чуваме, че разумът е в Брюксел, а сърцето е в Москва. Но защо сърцето е в Москва и на каква основа? Какво ръководи страната – мозъкът, който ти казва кое е добро за теб, или фантазията за любов към някой, който никога не е отвърнал на тази любов? Нашата история говори сама за себе си, без значение колко много сърбите обичат руснаците, руснаците винаги ще обичат българите повече от нас", казва Меджак.

Според него има вечна пропаст между желанията и възможностите.

U novoj epizodi Radar Foruma, Boško Jakšić, veteran spoljnopolitičkog novinarstva, ugostio je Vladimira Međaka, pravnika i potpredsednika Evropskog pokreta u Srbiji.



Gledajte novu epizodu na🌐https://t.co/dnwxt81Jd7, na YouTube-u i na televiziji @n1srbija pic.twitter.com/E5dHTNRhVV — Radars_rs (@RadarsRs) February 8, 2026

Вучич бави Западните Балкани за ЕС

Меджак обяснява позицията на Сърбия днес, когато страната се опитва да играе две карти, тоест да покаже интерес да се позиционира спрямо Брюксел и Вашингтон, а от друга страна, сякаш е обвързана с постоянни връзки с Москва.

Мерджак заключва, че Сърбия няма реалистична перспектива за ЕС и че са необходими сериозни промени, за да се присъедини страната към „голямото европейско семейство“, но „само ако се смени правителството“.

Според него Вучич е елиминирал Сърбия от надпреварата за Европейския съюз и сега се опитва да запази статуквото, като лансира идеи, които са пряко вредни за региона. Една от тях според него е предложението всички страни от Западните Балкани едновременно да се присъединят към ЕС.

Историята за „присъединяването към глутницата“ е стара стратегия, чрез която най-бавният диктува темпото на всички останали и всъщност в този случай подкопава Черна гора и Албания, които са толкова близо до членство в ЕС. ОЩЕ: "Полуоевропейски съюз и маловажни граници": Вучич е намислил нещо за Северна Македония и Босна